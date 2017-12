Opnieuw ruitengooiersbende actief? POLITIE OPENT ONDERZOEK NAAR RECENTE INBRAKENPLAAG WOUTER SPILLEBEEN

02u28 0 Foto Wouter Spillebeen Ignace De Wulf aan de ruit waar de inbrekers binnen geraakten. Nazareth Bijzonder veel inwoners van De Pinte, Nazareth en Deinze troffen afgelopen weekend een ingeslagen of geforceerde ruit en een doorzochte woning aan. De daders hadden het veelal gemunt op juwelen, laptops en cash geld. Omdat bij zo goed als alle inbraken een ruit vernield is, onderzoekt de politie of er een of meerdere bendes aan het werk zijn. "Een ruit kunnen we moeilijk beveiligen", zucht Ignace De Wulf uit de Elboslaan in De Pinte, bij wie juwelen verdwenen.

De politiezone Schelde-Leie kreeg het afgelopen weekend het grootste aantal oproepen voor woninginbraken en inbraakpogingen.





"In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag kregen we zowel in De Pinte als in Nazareth golven van inbraken te verwerken", klinkt het bij de politie. "In totaal werd er 22 keer ingebroken, 15 keer in De Pinte en 7 keer in Nazareth."





Ook in naburige zones kregen bewoners inbrekers over de vloer. In Deinze werd er 7 keer ingebroken, waarvan 5 keer op vrijdagavond en de volgende nacht in Leerne. In Kaprijke stelde de politie in het verlengde weekend twee inbraken vast. "Het onderzoek wordt nog gevoerd en er is daarbij zeker communicatie met de buurtzones", stelt Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie.





Bende actief?

Er is een sterk vermoeden dat het gaat om een of meerdere inbrekersbendes. De incidenten doen denken aan de beruchte bende ruitengooiers die eind vorig jaar het Meetjesland en de Gentse rand terroriseerden. Het is nog te vroeg om te zeggen of het over dezelfde bende gaat.





Een inbraak betekende voor veel slachtoffers een domper op de kerstvreugde, maar Ignace De Wulf uit de Elboslaan in De Pinte liet het niet aan zijn hart komen, ook al moest hij door de inbraak in zijn huis terugkeren van een weekendje met vrienden in de Ardennen. "Ik ben naar huis gekomen om alles te bekijken en op te ruimen en dan ben ik teruggekeerd", vertelt hij. "Het had geen zin om er blijven over mopperen, want je kan het toch niet omkeren."





Kabel uitgetrokken

De inbrekers klommen over de haag, trokken de kabel van een licht met bewegingssensor uit en probeerden met een koevoet binnen te geraken. De achterdeur werd beschadigd, maar bleef in het slot zitten. "Maar een ruit kan ik niet beveiligen, hé", zegt Ignace. "Ze hebben een gat gemaakt in het glas en zo het raam open gedaan. Binnen hebben ze gezocht naar geld, maar dat hebben ze niet gevonden. Alle juwelen van mijn vrouw zijn wel verdwenen en mijn duur horloge." Bij die buit hoort ook de verlovingsring die de vrouw van Ignace al 42 jaar had. "Nu zal hij een duurdere moeten kopen", lacht ze.





Kap over het hoofd

Ignace vermoedt dat de inbrekers zagen hoe hij inpakte voor het weekendje weg.





"Misschien zagen ze de dakkoffer op mijn auto en wisten ze zo dat we niet thuis zouden zijn. Ik had hier net mensen zien passeren met een kap over hun hoofd die alles goed bekeken, maar dat kan ook toeval zijn." De politie raadt aan om een huis bij afwezigheid altijd een bewoonde indruk te geven en die raad neemt Ignace vanaf nu ter harte. "Ze kiezen er altijd het gemakkelijkste huis uit om binnen te geraken."