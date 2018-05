Opfrissing leidt tot erkenning als bloemengemeente 15 mei 2018

Nazareth investeerde vorig jaar in bloemenpleintjes over het hele grondgebied en dat levert nu de titel Bloemengemeente op, een erkenning door de Vereniging voor Openbaar Groen. "De pleintjes aan het station, de Arona en Okay werden vernieuwd. Het pleintje aan Okay kreeg maar liefst zeventig plantensoorten", zegt milieuschepen Luc Deschamps (sp.a). "Het bord Nazareth Bloemengemeente werd daarom in de Roombaardstraat gezet. Verder werd in de Parkwijk, in de groenzone tussen de bushalte Steenweg Eke en in de groenzone Zwanestraat-Kapellestraat een deel van het klassieke gras omgevormd naar bijenvriendelijke zones. Ten slotte werden de vijftig plantvakken in de Kouterwijk vernieuwd. De omwonenden kunnen er genieten van eetbare planten, zoals bieslook, rabarber en aardbeien." (ASD)