Op de valreep toch voor de klas DE VLINDERBOOM VERWELKOMT JUF MET 16 JAAR ERVARING FRANK EECKHOUT

05 september 2018

02u32 0 Nazareth Veerle Beerens, de juf met 16 jaar ervaring maar zonder klas, heeft dan toch een schooltje gevonden. "Tot de kerstvakantie al vervang ik in Eke een lerares die met zwangerschapsverlof is", glundert Veerle

"Deze juf zoekt nog een klasje om het schooljaar knallend te starten!" Met deze oproep op Facebook hoopte Veerle Beerens (39) uit Sint-Maria-Oudenhove tegen 3 september toch nog een plaatsje in het onderwijs te versieren. "Ik heb zestien jaar ervaring, maar elke zomervakantie wacht ik met een bang hartje op dat verlossende telefoontje", sloeg ze half augustus een noodkreet op hln.be en in onze krant .





"Ik geef al zestien jaar les in het lager onderwijs. Van het eerste tot het zesde leerjaar: alle klasjes heb ik doorlopen. Ik heb zelfs secretariaatswerk gedaan. Maar helaas altijd voor kortere periodes als interim, om een leerkracht te vervangen. Ik heb zo al half Oost-Vlaanderen doorkruist. Geen enkele aanbieding was mij te min, maar nooit lukte het eens om een heel schooljaar voltijds aan de slag te gaan. Ik neem elk aanbod met beide handen aan, al hoop ik stiekem toch op een kans als volwaardige juf."





En kijk, haar unieke sollicitatie, haar doorzettingsvermogen en haar geduld hebben vruchten afgeworpen want Veerle mocht aan de slag in gemeentelijke basisschool De Vlinderboom in Eke. "De aanhouder wint", glundert Veerle. "Toen ik op gesprek moest bij de directeur van De Vlinderboom was ik toch een beetje zenuwachtig. Maar hij stelde mij meteen gerust. Het klikte en ik voelde mij meteen thuis. Zoals altijd ga ik ook hier het beste van mezelf geven", belooft Veerle.





De leerlingen van het zesde leerjaar vinden juf Veerle best wel grappig. "Ze kan nog niet goed overweg met het elektronische bord in onze klas. We moeten haar nu en dan eens helpen. En als ze dan iets heeft bijgeleerd, maakt ze zo'n vreugdedansje. Ik denk dat we een leuke juf hebben", klinkt het. Al lijkt de Zottegemse leerkracht ook niet over zich heen te laten lopen. "Ik vind ze eigenlijk wel streng", zegt een jongen, die het toch wat moeilijk lijkt te hebben met juf Veerles eis dat het altijd stil is in haar klas. "Maar misschien is ze gewoon streng en rechtvaardig", klinkt de meest diplomatische bedenking in haar klasje.





Verhaal opgepikt

Directeur Philip Van Maldeghem is er zeker van dat de samenwerking vlot zal verlopen. "Via een collega hoorde ik over het verhaal van Veerle. Hij bezorgde me ook haar contactgegevens. We hadden een goed gesprek en allebe een goed gevoel. Ik ben er zeker van dat ze haar plan trekt en een goede leerkracht is voor onze zesdeklassers", laat de directeur weten.