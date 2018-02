Ook Nazareth wil statiegeld op flesjes en blikjes 22 februari 2018

02u51 0 Nazareth De gemeente Nazareth heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Deze alliantie heeft al 216 partners, die er bij de Vlaamse regering op aandringen nog dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. De Statiegeldalliantie werd opgericht om zwerfafval tegen te gaan.





Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het zwerfafval. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en dat bespaart lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan opruimkosten.





