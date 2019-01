Ongeval op kruispunt Kortrijkseheerweg: één gewonde Jeffrey Dujardin

31 januari 2019

18u13 5 Nazareth Op de grens van Astene en Nazareth is donderdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. Bij het ongeval viel één gewonde. Er was enige hinder, de Nazarethsesteenweg was een uur versperd.

Op de Nazarethsesteenweg werd donderdagnamiddag een bestelwagen aangereden in de flank door een wagen die op de Kortrijkseheerweg reed, richting de N35. De klap was immens, de bestelwagen vloog de gracht in en de andere wagen kwam tot stilstand in het midden van het kruispunt.

De man in de bestelwagen raakte niet gewond. De andere bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het kruispunt een uur lang afgesloten en werd het verkeer omgeleid.