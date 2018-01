Ongeval aan defecte verkeerslichten N60 02u42 0

Een 23-jarige bestuurder uit Gavere raakte zaterdagmiddag lichtgewond na een ongeval op het kruispunt van de Grenadierslaan en de N60 in Nazareth. Hij kwam rond 17uur met zijn wagen uit de Grenadierslaan en wou de N60 oversteken, maar de verkeerslichten waren defect en stonden op een oranje knipperlicht. Toen de 23-jarige bestuurder tot op het midden van de N60 was gekomen en aan het kijken was of er verkeer vanuit Gent kwam, werd zijn voertuig aangereden door een Hyundai, bestuurd door een 25-jarige man uit Gent. De BMW werd hierdoor weggeslingerd en kwam tegen het verkeerslicht terecht. De man uit Gavere raakt lichtgewond aan de voet, het voertuig moest getakeld worden. (DJG)