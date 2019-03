Onderzoek naar woninginbraak in Sint-Pieterslaan JDG

18 maart 2019

21u25 0 Nazareth De politie is een onderzoek gestart naar een woninginbraak in de Sint-Pieterslaan. Inbrekers sloegen daar zaterdagavond toe, en doorzochten de woning.

Over de effectieve buit is momenteel nog geen duidelijkheid. De feiten vonden zaterdag tussen 18 uur en 23.15 uur plaats in een woning langs de Sint-Pieterslaan in Nazareth. Onbekenden forceerden daar een raam aan de achterkant van het huis, en en wisten zo binnen te geraken. Daarna doorzochten ze de volledige woning. De politie is met een onderzoek gestart.