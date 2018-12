Ondernemers sponsoren minibus voor rolstoelvervoer Anthony Statius

21 december 2018

08u34 0 Nazareth Met de hulp van een veertigtal lokale sponsors en de firma Special Ad heeft het gemeentebestuur van Nazareth een minibus voor rolstoelvervoer aangekocht. “Het busje werd uitgerust met een speciale lift voor rolstoelgebruikers”, zegt OCMW-voorzitter Annemie De Gussem (CD&V).

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft deze week de nieuwste aanwinst in haar wagenpark voorgesteld. Dankzij de samenwerking met de firma Special Ad en de solidariteit van de sponsors beschikt men over een minibusje voor rolstoelvervoer. Het principe van Special Ad is eenvoudig: lokale ondernemers plaatsen hun logo op een gesponsorde minibus of bestelwagen van een non-profit organisatie zoals een gemeentebestuur. Zo zetten een veertigtal ondernemers uit Nazareth zich in de kijker en tegelijkertijd kan de Minder Mobiele Centrale van Nazareth senioren of mensen met een beperking een rit met de minibus aanbieden.

“Het OCMW heeft het busje laten aanpassen met een lift voor rolstoelvervoer”, zegt Annemie De Gussem. “We rekenen op vrijwilligers voor het vervoer. Deze actie kadert in het project ‘Iedereen mee’. Met deze minibus willen we dat personen die minder mobiel overal naartoe kunnen. Het busje zal minstens vier jaar rondrijden en daarna wordt het project geëvalueerd.”

Na de voorstelling van de bus schonk Special Ad nog 2.500 euro aan vzw de Kruk.