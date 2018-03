Ondanks nakend einde, toch inschrijving in wijkschooltje 03 maart 2018

De wijkschooltjes Vossenhol en Kloosterbos in Nazareth moeten sluiten, maar er kwam toch nog een moedige mama haar kindjes inschrijven in kleuterschool Kloosterbos. "Ik woon hier vlakbij en een kleine groep is ideaal voor mijn zoontje Jules", zegt Heidi Huys. Meteen geeft ze het schooltje een duwtje in de rug: 'Kloosterbos moet groeien, geef ons de kans open te bloeien', de spandoeken aan de schoolpoort liegen er niet om.





De ouders en leerkrachten willen dat het wijkschooltje in de Schoolstraat open blijft. Maar het bestuur van de Vrije Basisschool Nazareth besliste om zowel Kloosterbos als Vossenhol te sluiten omdat beide schooltjes al een paar jaar met de minimum erkenningsnormen flirten. Vossenhol sluit al in 2018 en het jaar daarop is het over en uit voor Kloosterbos.





Juf aan huis

En toch kwam Heidi Huys haar zoontje nog inschrijven. "Een bewuste keuze want het is vlakbij en ik geloof in de voordelen van een klein schooltje", zegt Heidi. "De persoonlijke aanpak, de rustgevende omgeving en de verschillende leeftijden bij elkaar. De juf is zich bij ons thuis komen voorstellen, waar vind je dat. Ik zou het zeer jammer vinden mocht Jules na een jaar al naar een andere school moeten verhuizen."





"Het schoolbestuur komt niet terug op zijn beslissing", zegt directeur Patrick Neyt. "Er is wel nog overleg gepland met de ouders. Er waren nog geïnteresseerden voor onze wijkschooltjes, maar voorlopig hebben we maar weet van 1 inschrijving in Kloosterbos."





