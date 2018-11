Nog tijd tot maandag om mening te geven over politie Wouter Spillebeen

08 november 2018

15u30 0 Nazareth Woon je in De Pinte, Nazareth, Gavere of Sint-Martens-Latem en wil je je mening geven over de werking van de politiezone Schelde-Leie? Dan kan je nog tot volgende maandag de enquête ‘Project 2020-2026' invullen.

De politie stelt een nieuw zonaal veiligheidsplan op waarin het beleid voor de periode van 2020 tot 2026 bepaald wordt. Daarom wil de politie eerst polsen naar het standpunt van de inwoners. In een enquête die ongeveer tien minuten in beslag neemt, peilt de politie naar het veiligheidsgevoel in je buurt en je tevredenheid over de werking van politie Schelde-Leie.

Politiecafé

Door de enquête in te vullen, kan je niet alleen de politie informeren over je mening, maar kan je ook een geschenkmand winnen ter waarde van 50 euro.

De enquête is online te vinden op www.project2020-2026.be en een papieren versie ligt in het politiecommissariaat. Op maandag 12 november wordt de bevraging afgesloten. Een maand later, op 12 december, organiseert de politie een ‘politiecafé’ om samen met bewoners te brainstormen over veiligheid. Inschrijven kan voor 26 november via deze link.