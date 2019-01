Nieuwe fase werken ‘s Gravenstraat begonnen Anthony Statius

09 januari 2019

10u29 2 Nazareth De werken in de ‘s Gravenstraat zitten in een nieuwe fase van uitvoering. Het deel tussen de Sticheldreef en de rotonde is opnieuw bereikbaar voor verkeer in beide richtingen. De aannemer is deze week begonnen met het traject tussen de rotonde en de Warandestraat.

Begin deze week werd de tijdelijke toplaag op de fietspaden in de ‘s Gravenstraat aangebracht. Dit wil zeggen dat het deel van de ‘s Gravenstraat tussen de Sticheldreef en de rotonde terug opengesteld wordt voor verkeer in beide richtingen.

Ondertussen is de aannemer gestart op het deel van de ‘s Gravenstraat tussen de rotonde en de Warandestraat. Eerst wordt de zijde van de pare huisnummers aangepakt. De gemeente doet een oproep om hier geen voertuigen te parkeren, zodat de aannemer de werken vlot kan uitvoeren. Er wordt een rijvak volledig afgesloten vanaf de rotonde tot aan de Axeldreef, namelijk de kant van de Warandestraat. De aansluiting Warandestraat - ‘s Gravenstraat is tijdelijk onbereikbaar. Er is tijdelijk eenrichtingsverkeer langs de werfzone, namelijk richting N35. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

In een deel van de Axeldreef wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Draverstraat. Je kan daardoor tijdelijk niet vanaf de Axeldreef de ‘s Gravenstraat inrijden. Het gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via N35 - N60 - Stationsstraat - Roombaardstraat - Drapstraat - Dorp - rotonde en voor fietsers is er een alternatieve veilige route via Axeldreef - Gaston De Grootelaan - Deinzestraat - rotonde en omgekeerd.