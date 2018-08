Nieuw asfalt N60: twee weken hinder 16 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer is begonnen met onderhoudswerkzaamheden op de Gentsebaan (N60) in Gavere, Zingem en Nazareth, tussen het kruispunt met de Kolmstraat en de Bernstraat. Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer rijdt tijdelijk over één rijstrook in elke richting. Het werk duurt twee weken en moet klaar zijn voor de start van het schooljaar. Fietsers rijden in beide richtingen om via lokale wegen.





(DCRB)