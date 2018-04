Net als in een film: «Ik zag auto door de lucht vliegen» 20 april 2018

02u37 0 Nazareth Ann Desnerc uit Oudenaarde stond vooraan in de kettingbotsing en beleefde de schrik van haar leven. «Ik zag de wagens op me afkomen in de achteruitkijkspiegel.»

«Ik stond stil in de lange file voor de lichten toen ik ineens een enorme klap hoorde», vertelt Ann. «Ik keek in mijn achteruit- kijkspiegel en zag een auto door de lucht vliegen. Dan zag ik de vrachtwagen door de andere wa- gens komen.» Een van de laatste auto's die door de vrachtwagen geraakt werd, werd vooruit geka- tapulteerd tegen de auto van Ann. «Het ging zo vreselijk snel dat ik niet goed weet wat er gebeurd is. Mijn bril is verwrongen, dus ik moet een klap tegen mijn hoofd gekregen hebben, maar ik weet niet goed hoe. Ik ben heel hard ge- schrokken.» De zoon van Ann kwam naar haar toe. «Ik heb mijn verklaring gegeven aan de politie, hopelijk kan ik hier nu snel weg.»





(WSG/LDO/DCRB)