Nazareth zoekt vrijwilligers voor grote lenteschoonmaak Anthony Statius

25 maart 2019

12u45 0 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert op zaterdag 6 april een grote lenteschoonmaak. Wie zin heeft om mee te helpen, kan zich nog inschrijven tot en met vrijdag 29 maart.

“Er worden twee grote zwerfvuilacties georganiseerd in Nazareth en Eke”, zegt milieuschepen Peter Versnaeyen (sp.a). “Op donderdag 4 april trekken al onze scholen erop uit en op zaterdag 6 april rekenen we op de hulp van onze inwoners en verenigingen. We willen ook meer jongeren bereiken. Betogen voor het klimaat is één ding, maar op 6 april kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen door onze gemeente proper te houden. Nazareth telt ondertussen al een zestigtal peters en meters en hen willen we ook in de bloemetjes zetten.”

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 29 maart via www.nazareth.be. Er wordt materiaal zoals grijpers en zakken voorzien en wie ‘s middags gratis soep en een broodje wenst, kan dit aanduiden op het formulier. Afspraak om 8.30 uur aan de gemeentelijke loods in de Sticheldreef.

Meer over Nazareth

samenleving