Nazareth stimuleert buiten spelen 13 februari 2018

Nazareth wil buiten spelen meer stimuleren. Op de gemeenteraad van 5 februari werd het charter 'Goe Gespeeld!' ondertekend. "Dit jaar wordt het speelterrein in Eke-Landuit uitgebouwd", zegt jeugdschepen Thomas Van Ongeval (CD&V). Eén van de engagementen binnen het charter is de voorzieningen in de openbare ruimte. "Nazareth heeft twaalf speelterreintjes en groenzones", zegt Thomas Van Ongeval. "We maken jaarlijks een budget van 2.500 euro vrij voor de vervanging van speeltuigen en nog eens zoveel voor de plaatsing van nieuwe. Vorig jaar werden drie straten omgevormd tot een speelstraat gedurende een dag per week in de zomervakantie. Ook het nieuwe skatepark in Eke is een mooie nieuwe ontmoetingsruimte voor jongeren. Dit jaar plannen we op vraag van enkele bewoners nog speelinfrastructuur in de groenzone in de wijk Eke-Landuit. Er wordt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgetekend voor een groene long ter hoogte van de Sterrenbossite. Hierin worden het speelplein Sterrenbos, de lokalen van de KSA en de speelpleinwerking, de tennisinfrastructuur, het voormalige voetbalveld en de grond in de driehoek Sterrenbosstraatje, Groenstraat en Drapstraat opgenomen." (ASD)