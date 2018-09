Nazareth staat open voor volkstuintjes 03 september 2018

Op vraag van gemeenteraadslid Carla Verstraete (N-VA) onderzoekt het gemeentebestuur van Nazareth de mogelijkheid om volkstuintjes aan te leggen. "Volkstuintjes hebben een positief effect. Zo krijgen de inwoners meer beweging en sociaal contact en het landschap wordt een stuk groener, stelde het raadslid tijdens de gemeenteraad. Volgens burgemeester Danny Claeys (CD&V) is er nog discussie over het stedenbouwkundig plan. "Voor volkstuintjes is er nood aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). We geven aan intercommunale Veneco de opdracht om dit te onderzoeken."





(ASD)