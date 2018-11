Nazareth ontvangt deelnemers Gouden Ressort Anthony Statius

09 november 2018

Een maand na de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid werden AZ Lokeren en WZC Hof Ter Engelen uit Lokeren bekroond tot ‘Ambassadeurs van de Veerkracht 2018’. Een eretitel die zij een heel jaar lang mogen dragen. Samen met alle genomineerden werden zij tijdens het Gala van de Gouden Ressort in de bloemetjes gezet in cultuurcentrum De Zwaan in Nazareth.

Logo Gezond+ organiseerde voor het tweede jaar op rij het Gala van de Gouden Ressort. Hiermee ondersteunen zij de Vlaamse campagne ‘Samen Veerkrachtig’. Van 1 tot 10 oktober zetten scholen, organisaties en lokale besturen acties op poten om de veerkracht van hun medewerkers, leerlingen of inwoners te versterken. Met deze acties konden zij zichzelf ook meteen nomineren voor de prestigieuze ‘Gouden Ressort’ award. Er werd in de regio heel wat ondernomen, namelijk breimarathons, infosessies en yogalessen. Op donderdagavond 8 november vond de apotheose plaats tijdens de Gala-avond van de Gouden Ressort in CC De Zwaan in Nazareth.

Dit jaar mocht WZC Hof Ter Engelen de prijs voor beste veerkrachtige actie in ontvangst nemen en AZ Lokeren sleepte de prijs voor beste ‘Veerkrachtig Beleid’ in de wacht.