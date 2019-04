Nazareth ligt weer proper: 270 zwerfvuilzakken en 90 PMD-zakken gevuld Anthony Statius

12 april 2019

15u06 0 Nazareth Na twee zwerfvuilacties ligt Nazareth er opnieuw proper bij. De buit was fameus met maar liefst 270 zwerfvuilzakken en 90 volle PMD-zakken.

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, scholen en verenigingen is Nazareth na zwerfvuilacties op 4 en 6 april weer opgeruimd. Het gemeentebestuur bedankt alle helpers voor de grote inzet en het oneindige enthousiasme.

Wie de smaak te pakken gekregen heeft en op eigen houtje zijn of haar straat afvalvrij wil houden, die kan zich aanmelden als zwerfvuilpeter of -meter. Hiervoor kan je contact opnemen met de dienst Publiek domein, milieu en economie via pdme@nazareth.be of 09/382.82.76.