Nazareth fleurt Dorp op Anthony Statius

04 september 2018

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft de voorbije weken enkele verbeteringswerken uitgevoerd in het centrum rond Dorp. “Deze brengen geen verkeershinder met zich mee”, klinkt het bij de gemeente.

“De begraafplaats op het Dorp begint mooi vorm te krijgen”, zegt communicatieambtenaar Els Verbeke. “Het gras is volop aan het groeien en zorgt voor een aangename groene toets. Binnenkort worden er bloembollen geplant, die in het voorjaar voor extra kleur zullen zorgen. Om de begaanbaarheid van de omgang te verbeteren, zal het pad aangepast worden zoals het proefvak.”

Op het kruispunt van de Drapstraat met de Stropstraat ligt nu een verkeersdrempel, bij het begin van de zone 30 en later dit jaar worden daar nog bomen aangeplant. Ook in de Ommegangstraat ligt nu een verkeersplateau, langs de centrale as tussen Nazareth en Eke wordt aan elke oversteekplaats het voetpad verlaagd en er zijn nieuwe voetpaden aangelegd in de Plaanstraat, 's Gravendreef, Ommegangstraat en Steenweg Landuit.