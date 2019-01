Natuurpunt start werkjaar in dreven van Nazareth Anthony Statius

23 januari 2019

11u15 0 Nazareth Natuurpunt Tussen Leie en Schelde trapt op zondag 27 januari haar werkjaar af in de dreven van Nazareth. Iedereen is om 14 uur welkom aan de kerk voor een winterse natuurwandeling en gratis pannenkoekenfeest.

“We starten onze wandeling aan de kerk van Nazareth”, zegt Hannes Buyle. “We verdelen ons in een vijftal groepen en deze worden allemaal begeleid door onze deskundige gidsen. Zij helpen de wandelaars het groen in het boeiende landschap rond het kasteel door een andere bril te zien. Aarzel niet om je kroost mee te brengen want de wandeling is op maat van jonge gezinnen. Nadien kan iedereen nagenieten van een gratis pannenkoek en een drankje. De bestuursleden van de nieuwe afdeling zullen de deelnemers een woordje uitleg geven over de werking van Natuurpunt tussen Leie en Schelde. Zowel leden als niet-leden zijn welkom en inschrijven is niet nodig. Deze activiteit duurt tot 17.30 uur.

Dat de startactiviteit ditmaal plaats vindt in Nazareth is geen toeval. Nadat Nazareth, Zulte en Deinze zich verenigden in ‘Natuurpunt tussen Schelde en Leie’, werd de natuur in Nazareth in de bloemetjes gezet. De vereniging verwelkomde vorig jaar haar duizendste lid. De volledige activiteitenkalender kan je raadplegen op de website www.natuurpunttussenleieenschelde.be.