N35 twee maanden onderbroken voor uitbreiding Groot-Prijkels 20 februari 2018

De uitbreiding van bedrijventerrein Groot-Prijkels op de grens van Deinze en Nazareth met 95 hectare zal heel wat verkeershinder met zich meebrengen. Vanaf 9 april tot 13 juli gaat de Gaversesteenweg (N35) in Deinze dicht, niet voor fietsers. Het verkeer dat van de E17 richting Deinze moet, wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex in Kruishoutem. Voor lokaal verkeer komt er een aftakking ter hoogte van Perrigo (Omega Pharma).





In de eerste weken zullen we de situatie op de kleine sluipwegen opvolgen en indien nodig bijsturen", zegt projectcoördinator Raf Anthoni van Veneco. "Wie van Deinze naar de E17 wil rijden, zal via de Prijkelstraat zo de autosnelweg richting Kortrijk kunnen oprijden. Wie richting Gent moet, zal eerst naar Kruishoutem moeten rijden."





"Van 26 februari tot 4 mei worden er fietspaden aangelegd langs de Karreweg, de centrale as door de Prijkels", zegt Anthoni nog. (ASD)