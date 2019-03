N-VA Nazareth wisselt twee mandatarissen Anthony Statius

27 maart 2019

15u22 0 Nazareth N-VA Nazareth voert twee wissels door onder haar mandatarissen. Gemeenteraadslid Carla Verstraete wordt vervangen door Peter Tolpe en die wordt op zijn beurt vervangen door Karien De Clercq in het bijzonder comité voor de sociale dienst (het vroegere OCMW).

Na de voorzitterswissel bij N-VA Nazareth - Ann De Vreese nam de fakkel over van Koen Dewaele - voert de fractie nu ook een wissel door in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Peter Tolpe, de echtgenoot van Ann De Vreese, neemt het zitje van Carla Verstraete in de gemeenteraad over. Verstraete is recentelijk verhuisd naar een andere gemeente en kan dus niet meer zetelen in Nazareth.

De 55-jarige Tolpe is technisch coördinator van het Sportpark Moerkensheide in De Pinte en haalde tijdens de verkiezingen 212 voorkeurstemmen. Hij zetelde tot maart in het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt opgevolgd door Karien De Clercq, die daarvoor in het OCMW zetelde.