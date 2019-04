Mooi eerbetoon aan overleden ereschepen Luc Deschamps: Gemeente plant jonge boom in Parkwijk Anthony Statius

06 april 2019

18u42 0 Nazareth Ter herinnering aan ereschepen Luc Deschamps heeft het gemeentebestuur van Nazareth een jonge eik in de Parkwijk geplant. Zaterdagnamiddag kwam een honderdtal familieleden en vrienden hem hulde brengen. “Luc was zo begaan met het milieu en de natuur, dit is een passende en tastbare herinnering aan zijn werk”, zegt schepen Peter Versnaeyen.

Nadat ereschepen en lokaal sp.a-boegbeeld Luc Deschamps op 9 maart onverwachts overleden was, zocht men in Nazareth een passend eerbetoon voor de man. Eind maart werd in de Parkwijk, waar Luc lange tijd woonde, een jonge boom geplant en deze werd op zaterdag 6 april ingehuldigd.

“We vinden dit een passend gebaar, aangezien Luc altijd ijverde voor een mooi Nazareth met veel openbaar groen”, zegt milieuschepen Peter Versnaeyen. “Zo blijft Luc tastbaar aanwezig. We kozen voor een eik: een sterk verankerde boom als symbool voor een figuur die zeer sterk verankerd is in onze gemeente. We hebben dit herinneringsmoment speciaal na de grote lenteschoonmaak georganiseerd, een actie waar Luc zich altijd voluit voor heeft ingezet.

