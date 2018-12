Minivoetballer staat terecht voor vuistslag aan tegenstander Wouter Spillebeen

19 december 2018

13u45 0 Nazareth Een 32-jarige man uit Lochristi riskeert een werkstraf en een geldboete nadat hij op een minivoetbalmatch in Nazareth een tegenstrever op zijn neus sloeg.

In juni 2017 liep de minivoetbalwedrijd uit de hand. Het kwam tot een ruzie tussen twee spelers, die uiteindelijk met een rode kaart van het veld gestuurd werden. Op dat moment kon de man uit Lochristi zich niet meer beheersen en gaf hij zijn tegenstander een vuistslag. Die hield er een gebroken neus aan over en was minstens zeven dagen arbeidsongeschikt.

Geschorst

“Ik heb onmiddellijk mijn excuses aangeboden”, zei de man tegen de rechter. “Ik wist dat het verkeerd was en dat ik het niet had mogen doen.” Maar meteen erna beweerde hij dat het slachtoffer alles had uitgelokt. “Ik zei tegen hem: ‘Laat me met rust, want ik ken mezelf en hier kunnen problemen van komen’”, verklaarde de beklaagde. “Als je dat zelf al zei, dan weet je dat je een agressieprobleem hebt”, merkte de rechter op.

De beklaagde werd na de wedstrijd voor zes maanden geschorst en speelt intussen geen minivoetbal meer. “Daar heb ik zelf voor gekozen, want dit wil ik niet meer meemaken”, zei hij. Op 16 januari kent hij zijn straf.