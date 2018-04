Minder 'zware voeten' in maart 19 april 2018

Nazareth





De politie Schelde-Leie heeft de resultaten van de flitscontroles van maart bekend gemaakt. Opvallend, het aantal overtredingen daalde tegenover februari. In februari was het een percentage van 9,5 procent. Nu slechts 7,2 procent. 1.550 bestuurders op 21.000 reden te snel. Bij negen van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Net al in februari blijken op enkele locaties bestuurders vaker een zware voet te hebben. Op de Grote Steenweg in De Pinte, 64 procent overtreders. In de Schraaienstraat in Nazareth reed 71 procent te snel. Sint-Martens-Latem kreeg de hoogste score spijtig genoeg, 77 procent in de Nelemeersstraat en 7 op 7 bestuurders (100 procent) reden te snel in de Lindestraat. (DJG)