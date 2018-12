Milo Meskens en ‘t Hof van Commerce sluiten Popallure-jaar af Anthony Statius

27 december 2018

Vzw Popallure sluit 2018 af met twee ronkende namen uit de Belgische muziekscene. Op vrijdag 28 december komt Milo Meskens naar CC Nova en zaterdag 29 december is het de beurt aan ‘t Hof Van Commerce.

Aan goede muziek geen gebrek in Eke het komende weekend. Vrijdagavond haalt vzw Popallure Milo Meskens naar CC Nova. In het voorprogramma spelen The Calicos, de winnaars van Humo’s Rockrally. Tickets kosten 11,50 euro maar jongeren uit Nazareth tussen veertien en achttien krijgen de kans om het concert gratis bij te wonen. Zaterdag is het aan de hiphoppers van ‘t Hof van Commerce en zij brengen de hip hop/rap-act van NTREK mee. Achteraf is er nog een feestje met Mr. Noisy.

Er zijn nog tickets voor beide shows verkrijgbaar. Meer info via https://popallure.be/.