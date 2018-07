Meldpunt voor schade aan landbouwgewassen 28 juli 2018

De gemeente Nazareth richt een meldpunt in voor schade aan landbouwgewassen. "Door de aanhoudende droogte treedt stilaan schade op aan de landbouwgewassen", zegt communicatieverantwoordelijke Els Verbeke. "Als landbouwer kan je een bezoek aanvragen van de schattingscommissie. Deze commissie kan dan een beschrijving en inschatting van de geleden schade maken. De vaststelling van de schade is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend. Bij de aanvraag vermeld je best de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak en het soort gewas. Hiervoor kan je het formulier op de gemeentelijke website gebruiken en dan doorsturen naar milieu@nazareth.be." Het formulier vind je op ww.nazareth.be. (ASD)