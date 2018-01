Mantelstraat krijgt uitwijkstrook 02u50 0

De Mantelstraat in Nazareth krijgt een uitwijkstrook. Aannemer Van Robays is gisteren, donderdag, begonnen met de aanleg van een uitwijkstrook van ongeveer 150 meter lang, tussen de Mantelstraat en de Merestraat. Tijdens deze werken is geen doorgaand verkeer in de Mantelstraat mogelijk en er is een omleiding via de Lozerstraat en de Hamerstraat. Op maandag 15 januari start men met de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de Zandstraat. In de Zandstraat zelf blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk. (ASD)