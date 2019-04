Maand rijverbod voor Club Brugge-voetballer Dennis na verkeersongeval Jeroen Desmecht

10 april 2019

10u42 0 Nazareth Club Brugge-spits Emmanuel Dennis heeft van de politierechter in Gent een rijverbod van een maand en een geldboete van 2.040 euro gekregen. De voetballer sneed in november 2017 een auto de pas af op de E17 in Nazareth en belandde tegen de vangrails.

“Dennis was op het moment van de feiten op de baan met ploeggenoot Wesley Moraes. De mannen waren op de terugweg van de luchthaven in Zaventem, waar ze een vrouw hadden opgehaald”, stelt Walter Van Steenbrugge, advocaat van de jonge voetballer. “Ter hoogte van Gent namen ze de verkeerde afslag, waardoor ze op de E17 richting Kortrijk waren beland in plaats van de E40 richting Brugge.”

De voetballer sneed met zijn Mercedes een wagen de pas af bij het verlaten van de E17 aan de afrit Deinze. Hij raakte een andere wagen en belandde daarna met zijn voertuig in de vangrails. Het parket vorderde een geldboete van 1.600 euro voor vluchtmisdrijf en nog eens 1.600 euro voor het niet bezitten van een rijbewijs, maar beiden werden door de verdediging betwist.

Geen vluchtmisdrijf

“Hij had geen belkrediet en wou zijn teammanager inlichten. Daarom is hij naar het dichtstbijzijnde tankstation gestapt”, stipt advocaat Walter Van Steenbrugge aan. “Zijn passagiers zijn allebei ter plaatse gebleven, en hij is daarna ook gewoon teruggekeerd om verklaringen af te leggen bij de politie. Zijn Nigeriaans rijbewijs was dan weer niet geldig in België, maar dat wist hij niet op het moment van de feiten. Als u hem hier toch voor straft, vragen wij de spreekwoordelijke ‘gele kaart’ van uitstel.”

De politierechter volgde het relaas van de verdediging en herkwalificeerde de feiten van ‘vluchtmisdrijf’ naar ‘niet ter plaatse blijven’, omdat de politie wél de nodige vaststellingen kon doen. Hij werd wel veroordeeld voor het niet bezitten van een geldig rijbewijs en voor het verkeersongeval. De rechter legde hem woensdag voor alles samen een rijverbod van een maand en een geldboete van 2.040 euro op, waarvan 1.560 euro met uitstel.