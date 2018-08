Lulstraat tijdelijk afgesloten 06 augustus 2018

02u25 0

In het kader van de uitbreiding van industrieterrein Groot-Prijkels wordt vanaf maandag 6 augustus de Lulstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden lokale omleidingen voorzien. De werken aan Groot-Prijkels worden vandaag hervat. In opdracht van Veneco wordt de centrale as Karrewegstraat/Lulstraat doorgetrokken tot en met de ontsluiting op de N494. De Lulstraat wordt heraangelegd tot een volwaardige industrieweg en hiervoor wordt het doorgaand verkeer tijdelijk afgesloten. Vanaf eind augustus wordt het kruispunt van de Lulstraat met de N494 afgesloten voor heraanleg. Het verkeer tussen Deinze en Kruishoutem wordt afgeleid naar de N35. Er geldt een afzonderlijke omleiding voor doorgaand fietsverkeer via de Marollestraat - Kallemoeie - Souverainestraat. Het einde van deze werken is voorzien tegen het kerstverlof van dit jaar. Tot slot wordt ook de Prijkelstraat in het najaar verder uitgerust voor de uitbreiding van De Lob met de aanleg van nieuwe riolering, nutsvoorzieningen en fiets- en waterinfrastructuur. (ASD)