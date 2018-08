Ladies night bij Mistral Home 21 augustus 2018

Het textielbedrijf Mistral Home organiseert op donderdag 30 augustus een ladies night in de gebouwen langs de Karreweg in Nazareth.





Mistral Home verwacht zo'n duizend vrouwen. "Het wordt een avond onder vriendinnen, ongeacht leeftijd of interesses", zegt export manager Kim Geirnaert. "Er zijn workshops handlettering, waarzeggen, nieuwe sporten, juwelen, make-up en stijladvies. De hele avond is er gratis drank te verkrijgen. Er staan twee foodstandjes en iedereen krijgt een goodiebag mee. Dit is uniek in deze streek." Start om 17 uur. Deelnemen kost 3 euro. De opbrengst gaat naar BiJeVa. Info via www.mistralhome. com/nl/blog/ladies-night. (ASD)