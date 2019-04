Kwart minder fietsdiefstallen in 2018 in politiezone Schelde-Leie Jeffrey Dujardin

12 april 2019

17u51

Het aantal fietsdiefstallen in de politiezone Schelde-Leie daalde in 2018 opvallend in vergelijking met de jaren voorheen. In totaal gaat het om een daling met een vierde, aan de stations zelfs met ruim een derde. Van de 51 gestolen fietsen kond de politie elf terug aan de eigenaar bezorgen. Er werden ook zeven fietsdieven geklist. De politie lanceert dan ook een warme oproep, “Doe altijd aangifte bij de politie op één van onze commissariaten als je fiets gestolen wordt. Fietsendieven rekenen erop dat er niemand iets tegen hen onderneemt”, klinkt het bij de politie. “We mogen concluderen dat onze vele inspanningen qua preventie van de laatste jaren blijven lonen. In 2018 lieten 234 inwoners hun fiets gratis registreren.”