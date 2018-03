Knippen aan rotonde Bonaparte verdwijnen 01 maart 2018

Op vrijdag 12 januari werden er verschillende maatregelen op en langs de N60 ingevoerd om sluipverkeer tegen te gaan tijdens de werken aan het op- en afrittencomplex in De Pinte. Deze proefopstelling werd geëvalueerd door de gemeentebesturen van De Pinte en Nazareth. Deze week worden er twee maatregelen gewijzigd. "De knip aan de rotonde aan Bonaparte is efficiënt voor de aanpak van sluipverkeer en voor vlotter verkeer op de N60, maar ze is te drastisch voor het lokale verkeer vanuit Eke-centrum en Eke-Landuit", zegt burgemeester Danny Claeys. "De knippen op de rotonde zullen daarom tijdens de spitsuren vervangen worden door verkeerslichten."





"Een tweede aanpassing is het eenrichtingsverkeer op de Grote Steenweg (N60c). Dit zorgt voor een te grote omrijfactor voor de bewoners en daarom verdwijnt het in het laatste stuk tussen Den Beer en de N60. Verkeer dat richting Gent moet, rijdt om via het kruispunt Den Beer. Alle andere maatregelen blijven van toepassing tot eind dit jaar." Meer info via www.wegenenverkeer.be/depinte. (ASD)