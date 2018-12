Kerstmarkt ten voordele van Wielkine Anthony Statius

21 december 2018

12u52 0

Het woon- en zorgcentrum Wielkine organiseert op vrijdag 21 december een kerstmarkt. De opbrengst gaat naar de aankoop van een Memoride, een speciaal fitnesstoestel voor de bewoners.

Wie nog geen plannen heeft vanavond kan vanaf 16 uur terecht in woon- en zorgcentrum Wielkine in de Stropstraat 3. Het OCMW-rusthuis organiseert om de drie jaar een kerstmarkt voor het goede doel en na een geslaagde editie in 2015 nodigt men dit jaar iedereen uit voor een hapje en een drankje, maar ook voor een aanbod aan originele en zelfgemaakte kerstcadeautjes. Iedereen is welkom tussen 16 en 22 uur.

“De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van een Memoride”, zegt directrice Isabelle Debruyne. “Dit is een fitnesstoestel dat voorzien is van software om de bewoners van het woon- en zorgcentrum een unieke ervaring te bieden. Met de Memoride kunnen ze fietsen langs routes die ze kennen van hun kindertijd en langs exotische bestemmingen die ze tot nu toe enkel in magazines zagen.”