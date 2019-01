Kerstboominzameling in Drapstraat en op kerkplein Eke Anthony Statius

05 januari 2019

10u22 0

De gemeente Nazareth organiseert op donderdag 10 januari een kerstboominzameling. Iedereen kan tussen 18 en 20 uur zijn of haar kerstboom inleveren op de parking van de begraafplaats in de Drapstraat in Nazareth. Op het kerkplein in Eke wordt op hetzelfde moment een inzamelmoment gehouden. let er op dat alle kerstballen en slingers uit de boom verwijderd zijn. Daarna zal afvalintercommunale IVM de verzamelde kerstbomen composteren.