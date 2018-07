Kermisvuurwerk afgelast 27 juli 2018

Het traditioneel vuurwerk op de laatste dag van Landuit-kermis gaat niet door. Er zal een algemeen vuurverbod afgekondigd worden, door de droogte en het grote risico op brandgevaar. Verder komt het kermisweekend niet in gedrang.





De kermis begint vandaag om 18 uur met een praatcafé in de tent aan Dries, samen met het 17de Landuit-volleybaltornooi. Om 22.30 uur is er een kickertornooi en vanaf 22 uur is er karaoke met dj Marino. Op zaterdag 28 juli brengt Clown Piko vanaf 14 uur een show en aansluitend kunnen de kinderen Landuit verkennen met paard en kar. 's avonds is er een eetfestijn, gevolgd door een fuif met dj Marc, bekend van Radio Tequila. Op zondag 29 juli is er de zestiende rommelmarkt, een jogging voor klein en groot, kindergrime door de Spinnekoppen, een openluchtmis aan de St.-Anna kapel, een demonstratie Voltige door Voltigeclub Kasterlee en een optreden van Taikidoki, de taiko-demonstratiegroep van Araumi Daiko. (ASD)