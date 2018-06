Kartellijst sp.a-Groen telt negen nieuwe namen 26 juni 2018

Sp.a en Groen trekken als als kartel de naar gemeenteraadsverkiezingen en ze zullen ook als één fractie zetelen in de gemeenteraad.





De kartellijst met lijsttrekkers Peter Versnaeyen (sp.a) en Dirk Vos (Groen) telt negen nieuwkomers en zes onafhankelijken. De negen nieuwe kandidaten zijn Joke De Raeve, Lien Lesage, Steven Goesaert, Ann Van Durme, Chris Van Heddegem, Sander Verhaegen, David Elias, Luc Goesaert en Kim Hacha. Naast lijsttrekker Peter Versnaeyen en Dirk Vos (vierde plaats) staan ook bekende gezichten Filip De Rho, Walter Leenders, Christel De Groote, Huguette Braems, Ann Germonpré, Rose Haerens en Willem Deleu op de lijst. De lijst wordt geduwd door uittredend schepen Luc Deschamps, Michèle Pintelon als een vaste kracht bij Groen Nazareth en Sylvie Baert die de voorbije legislatuur zetelde als gemeenteraadslid en nu in moederschapsverlof is.





Geen schaamlapje

"We kiezen voor politiek die mensen verbindt en we geloven niet in polarisering en verdeeldheid", zeggen Peter Versnaeyen en Dirk Vos. "Onze lijst telt ook zes onafhankelijke kandidaten. Geen schaamlapje om de lijst te vullen, want Joke De Raeve staat bijvoorbeeld op de tweede plaats."





Beide partijen van het linkse front blijven hun partijwerking onafhankelijk van elkaar verder zetten, (ASD)