Jongeren Wagenschot maken kunstwerken met zwerfvuil Anthony Statius

10 april 2019

11u10 0 Nazareth De jongeren van h et pedagogisch centrum Wagenschot in Eke hebben zwerfvuil omgevormd tot kunst. Met deze kunstwerken s teunen ze de gemeentelijke sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil.

In het pedagogisch centrum Wagenschot kwam het thema klimaat en de opwarming van de aarde aan bod. Aansluitend leerden de jongeren ook over afval en het probleem van zwerfvuil. De VoLA-klas sprong met veel plezier op de sensibiliseringscampagne van de gemeente Nazareth.

“We maakten een schildpad uit resten metaal met een bos bloemen uit lege blikjes”, klinkt het bij Wagenschot. “Het diertje kruipt bovenop een afvalberg, een mozaïek van resten afval. Door de uitwerking lijkt het alsof het diertje wil ontsnappen aan het vervuilde water en de afvalberg. De slogan ‘Is dit wat wij onze kinderen willen nalaten?’ werd in het geheel verwerkt. Het kunstwerk was te bewonderen tijdens de zwerfvuilactie in Eke-dorp, aan het rondpunt bij de kerk.”

Meer over Wagenschot

milieu

milieuvervuiling

afval

milieusanering