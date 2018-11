Jan Verhelst stijgt naar 14,5 in Gault&Millau-gids:

“Wij blijven gewoon ons ding doen” Anthony Statius

05 november 2018

18u58 3 Nazareth Chef-kok Jan Verhelst is met zijn gelijknamig restaurant in Eke-Nazareth gestegen van 14 naar 14,5 in de Gault&Millau-gids. “Wij blijven gewoon ons ding doen, maar desalniettemin zijn we blij met de stijging”, zegt Jan.

In 2002 vestigde chef-kok Jan Verhelst zich in Eke met Lotus Root, een restaurant dat als snel een geliefkoosd adresje werd voor liefhebbers van zijn eigenzinnige internationale keuken. “Drie jaar geleden veranderden we de naam naar Jan Verhelst”, zegt Jan. “We blijven nog steeds kwaliteit nastreven, maar er zijn wel enkele accenten veranderd. Zo is er bij ons geen menukaart, maar wel een keuze uit 3, 4 of 5 gerechten. We zijn wel tevreden met deze leuke score, maar samen met gastvrouw Ineke Claeys doe ik het in de eerste plaats voor onze klanten, mensen tevreden stellen is onze prioriteit.”