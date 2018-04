Inbrekers op de loop als alarm afgaat 12 april 2018

In de Bosstraat in Nazareth hebben inbrekers gisterenochtend rond 4.15 uur het raam van een geparkeerde BMW ingeslagen en daarna geprobeerd om in de woning van de eigenaar binnen te treden. Nadat ze de ruit van de wagen insloegen, namen ze er een mantel en huissleutels uit. Daarmee openden ze de voordeur, waarop het alarm afging. De inbrekers sloegen op de vlucht zodra ze het alarm hoorden. De politie voerde ter plaatse een zoekactie uit, maar kon de daders niet aantreffen. Het onderzoek loopt nog. (WSG)