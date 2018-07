Inbreker gevat na achtervolging in Nazareth, twee kompanen ontkomen JEW

11 juli 2018

10u29 0 Nazareth De politie Schelde-Leie heeft zaterdagnacht een inbreker kunnen oppakken na een achtervolging in Nazareth. Twee anderen zijn kunnen ontkomen.

De drie verdachten probeerden via de achterdeur binnen te geraken in een woning langs de Oudenaardseheerweg in Nazareth. Het inbraakalarm werd echter meteen geactiveerd en maakte de bewoners wakker. Terwijl de daders wegvluchtten, belden de slachtoffers onmiddellijk de politie. En met succes. Terwijl de interventieploeg op weg was naar de Oudenaardseheerweg kruiste de ploeg een wagen met buitenlandse nummerplaat. Die dreef de snelheid meteen op en scheurde weg. De politie maakte meteen rechtsomkeer en zette de achtervolging in. Die eindigde in de Weefstraat, waar het trio inbrekers uit hun wagen sprong en te voet weg liep. Daar kon de politie een verdachte inrekenen. De twee anderen konden, ondanks een zoekactie, ontkomen.