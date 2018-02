Inbrakenplaag teistert regio 07 februari 2018

02u49 0 Nazareth Een inbrakenplaag teistert de regio Sint-Martens-Latem en Nazareth. Sinds vrijdag zijn er maar liefst zeven inbraken gepleegd.

Bij de helft van de inbraken gebruikten ze een gekende dieventruc. Zo werden ramen vaak ingegooid met stenen. Op die manier konden ze snel zien of iemand thuis is en zich vlot toegang tot het huis verschaffen. Ook de bekende villa's in Sint-Martens-Latem bleven niet gespaard. In de Kasteeldreef en de Oude Pontweg bleek eveneens ingebroken te zijn. Wat precies allemaal gestolen is, wordt nog onderzocht, zo zegt ook de politie Schelde-Leie, "Vaak duurt het even vooraleer duidelijk is wat precies allemaal gestolen is, bij sommigen is er nog geen zicht op het nadeel, bij anderen werd er vooral cash geld en juwelen gestolen", aldus Katie Lefever, woordvoerder bij de politiezone Schelde-Leie. (DJG)