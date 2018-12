Inbraak langs achterdeur in de Maalderijstraat Jeffrey Dujardin

17 december 2018

In de Maalderijstraat in Nazareth zijn inbrekers vorige week tussen donderdag en zaterdag binnengedrongen in een woning. De onbekenden forceerden een deur achteraan de woning en drongen zo binnen. De hele woning werd overhoop gehaald en doorzocht. Ze verlieten de woning met lege handen, buiten de braakschade was er geen nadeel. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.