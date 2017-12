Inbraak in Eeckhoutsdreef 02u31 3

Dieven hebben donderdagnamiddag tussen 14 en 18 uur ingebroken in een woning in de Eeckhoutsdreef in Nazareth. De daders forceerden achteraan een raam open en doorzochten het huis volledig. Voorlopig is het onduidelijk wat weg is.





(JEW)