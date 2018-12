Groter kersthuis vraagt meer versiering: van 75.000 naar 100.000 lichtjes Anthony Statius

06 december 2018

22u35 9 Nazareth Heinz Van Parijs (51) en zijn vrouw Hilde Morel (50) hebben zichzelf overtroffen met hun nieuwe kersthuisje in Eke-Nazareth. Het koppel is onlangs verhuisd van de Eedstraat naar de Steenweg 292 en steekt daar vanaf vrijdag 7 december een maand lang iedere avond meer dan 100.000 lichtjes aan voor het goede doel. “De energiefactuur? Volgens mijn elektricien zal mij dit maar 3,5 euro per dag kosten”, zegt Heinz.

Geen kerstfeest zonder het schitterende kersthuisje van Heinz en Hilde. Van de struiken in de tuin tot de nok van het dak: zodar de duisternis valt, fonkelen er overal lichtjes. Deze keer niet in de Eedstraat, maar wel op de Steenweg.

“Het is niet meer hetzelfde kersthuisje als de voorbije tien jaar. We zijn verhuisd naar een groter huis en dat wil ook zeggen dat we nog meer plaats hebben om overal lichtjes te hangen. Vorig jaar hadden we er zo’n 75.000, nu hangen er zeker meer dan 100.000”, zegt Heinz fier. “Het is bijna allemaal LED-verlichting, want we denken aan het milieu. Of dat de energiefactuur zwaar doet oplopen? Dat valt allemaal wel mee. De lichtjes branden iedere avond van 18 tot 23 uur en ik had het bedrag geschat op zo’n 6 euro per dag. Maar volgens mijn elektricien zal dat niet meer zijn dan 3,5 euro per dag.”

Goed doel

Heinz steekt natuurlijk zijn exuberante verzameling kerstversiering niet zomaar aan. “Vorig jaar zaten we aan onze tiende editie en toen hebben we een tweedaags benefiet voor het goede doel georganiseerd. Dit jaar organiseren we net zoals vroeger gewoon onze gezellige pop-upbar. Tot maandag 7 januari is iedereen iedere avond welkom vanaf 17 uur om iets te drinken bij ons thuis. We willen het warme kerstgevoel terugbrengen en waken er over dat iedereen zich amuseert, dat is het belangrijkste. De opbrengst van de pop-up gaat zoals ieder jaar naar kanker-, hart, -en diabetespatiëntjes en het revalidatiecentrum van UZ Gent. In 2011 was ik met mijn vrachtwagen betrokken bij een zwaar ongeval. Ik heb toen een hersentrombose gedaan en een tijdje in coma gelegen. Ik moest mij voorbereiden op een leven in een rolstoel, maar na een lange revalidatie ben ik er bovenop gekomen en dit dankzij de goede zorgen in het revalidatiecentrum van UZ Gent.”

“We steken de lichtjes van ons kersthuis aan op vrijdag 7 december. Voor deze officiële opening komen Kurt Burgelman en dj Nico Vander Cruysen naar Eke. Het optreden van Kurt begint om 21 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder onze sponsors en ik zou hen graag allemaal nog eens uitdrukkelijk willen bedanken voor hun steun”, besluit Heinz.