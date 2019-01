Gft-stickers enkel te koop in de winkel Anthony Statius

14 januari 2019

14u06 0

De stickers voor de groene gft-containers zijn uitsluitend te koop in enkele winkels in Nazareth.

Veel inwoners maken al gebruik van de groene gft-container, waarmee om de veertien dagen het groenten-, fruit- en tuinafval wordt afgehaald. Deze stickers bevestig je aan een groene container, wanneer je hem buiten zet voor de ophaling. Sinds 1 januari zijn de stickers uitsluitend te koop in de winkel. Je vindt ze aan de kassa van Carrefour Market in de Deinzestraat 14, bij Ann De Boever in ’s Gravenstraat 30, aan de kassa van Okay in de Oudenaardseheerweg 144 C en aan de kassa van Spar in de Steenweg 131.

Een vel van vijf stickers voor de grote container kost 7,50 euro en voor een vel van vijf stickers voor de kleine container betaal je 3 euro. Zelfstandige ondernemers kunnen hun witte huisvuilzakken voor restafval ook enkel nog in deze winkels kopen.