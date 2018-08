Gewonde bij ongeval na manoeuvre vanuit parkeerplaats 31 augustus 2018

Bij een verkeersongeval in Nazareth is gistermiddag een gewonde gevallen. Het ongeval gebeurde om 14.40 uur in de Drapstraat. Een 27-jarige man wilde er uit zijn parkeerplaats omkeren om richting het centrum te rijden. Bij dat manoeuvre reed hij tegen de wagen van een 45-jarige vrouw, die weg reed van het centrum. De vrouw raakte daarbij lichtgewond. De materiële schade was aanzienlijk en beide wagens moesten getakeld worden.





(OSG)