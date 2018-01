Gewonde bij botsing 25 januari 2018

02u47 0

Een Italiaan is dinsdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Nazareth. De 34-jarige man reed in de Marollestraat met zijn Toyota. Op het kruispunt met de Kallemoeie kwam het om half negen tot een aanrijding met de wagen van een 53-jarige man uit Nazareth. Door de botsing verloor de Italiaanse chauffeur de controle over het stuur. Zijn voertuig kwam tot stilstand tegen een boom. Hij werd lichtgewond afgevoerd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. (OSG)