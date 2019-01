Gemeentebestuur plant grote burgerbevraging Anthony Statius

27 januari 2019

13u22 2 Nazareth Burgemeester Danny Claeys (CD&V) wil een grote enquête organiseren voor alle inwoners van Nazareth. “De vragenlijst zal eind mei in alle brievenbussen belanden en de resultaten worden voor het bouwverlof bekendgemaakt”, zegt Danny Claeys.

Burgemeester Danny Claeys wil snel werk maken van één van de werksporen voor de komende legislatuur: een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak. In de beleidsverklaring werd al aangegeven dat het gemeentebestuur meer inspraak wil van zowel de gemeenteraadsleden als de inwoners. Op de laatste gemeenteraad werd een voorstel gelanceerd om een grote burgerbevraging te organiseren, waaraan zo’n 10.000 inwoners kunnen deelnemen.

“We willen iedereen een stem geven, niet alleen de mondige middengroepen”, zegt Danny Claeys. “Alle wijken en straten worden bevraagd, het moet dus meer zijn dan enkel de hardste roepers. We zullen een communicatiecampagne voeren zodat we zoveel mogelijk inwoners kunnen motiveren om deel te nemen. Alle inwoners van boven de zestien jaar zullen worden aangesproken. ”

“De timing? In april starten we de communicatiecampagne en de bevraging zal plaatsvinden in mei en juni. Daarna worden de resultaten verwerkt en nog voor het bouwverlof worden de resultaten bekendgemaakt. In het najaar worden deze teruggekoppeld met de inwoners aan de hand van debattafels", besluit de burgemeester.

