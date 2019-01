Gemeentebestuur Nazareth werkt aan uniek participatiemodel Anthony Statius

03 januari 2019

12u47 0 Nazareth Burgemeester Danny Claeys (CD&V) heeft op de eerste gemeenteraad van Nazareth de beleidsverklaring van de bestuurscoalitie CD&V/sp.a-Groen uit de doeken gedaan. Op korte termijn wil het gemeentebestuur werken aan een uniek participatiemodel waarbij er meer inspraak mogelijk is van alle partijen.

De raadsleden van Nazareth hebben op woensdag 2 januari tijdens de eerste gemeenteraad de eed afgelegd. Burgemeester Danny Claeys (CD&V) deed er ook de beleidsverklaring voor de komende legislatuur uit de doeken.

“Deze beleidsverklaring is geen eenzijdig verhaal”, benadrukt Danny Claeys. “We willen de voltallige raad actief betrekken bij het bestuur en het beleid door nieuwe of vernieuwde debatmodules in deze gemeenteraad te introduceren. We willen de gemeenteraad van Nazareth verder ophogen tot een forum van maatschappelijk debat. Alle raadsleden volgden een workshop van Filip De Rynck, professor bestuurskunde aan de UGent en ik nodig alle fractieleiders uit om ons tegen ten laatste de volgende gemeenteraad op maandag 21 januari hun ideeën en voorstellen uit die workshop mee te delen, zodat we kunnen terugkoppelen met de professor. Op basis van deze voorstellen willen we op korte termijn een uniek participatiemodel uitwerken.”

“Een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak is een van de vier werksporen waar we deze legislatuur willen op inzetten. Een tweede punt is de toepassing en operationalisering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en als derde spoor hebben we blijvend aandacht voor een doorgedreven en efficiënt financieel beleid. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden de uitgaven kritisch bekeken en waar mogelijk nog beter afgestemd op de reële uitgaven. Tenslotte gaan we voor een verdere digitalisering en automatisering van dienstverlening en beleid.”

“Inhoudelijk gezien onderscheiden we voorlopig drie grote en prioritaire thema’s, namelijk klimaatbeheersing met bescherming en waardering van de open ruimte, de aanpak van de vereenzaming bij diverse bevolkingsgroepen, gepaard met een verbindend en sociaal beleid en de aanpak van veiligheid en mobiliteit, thuis en onderweg. Zo krijgen het mobiliteitsplan (2010) en het fietsbeleidsplan (2003) dit jaar een grondige update”, aldus Danny Claeys.